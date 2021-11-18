Казань, 18 ноября, 2021, 20:53 — ИА Регнум. 18 ноября 31-летний экс-полузащитник сборной России Олег Шатов принял решение приостановить карьеру футболиста. Также футболист расторг контракт с «Рубином». Об этом сообщили на официальном сайте казанского клуба.

Алексей Колчин ИА REGNUM Шатов и Мишкич

В текущем сезоне Олег Шатов принял участие лишь в четырех матчах за «Рубин» во всех турнирах, проведя на поле суммарно 232 минуты.

Олег Шатов перешел в «Рубин» 1 августа 2020 года из санкт-петербургского «Зенита» на правах свободного агента. На данный момент трансферная стоимость российского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 2,5 миллиона евро.