Приштина, , 23:53 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 18 ноября прокомментировал в парламенте Косово состояние отношений между США и Косово.

Альбин Курти

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик заявил, что отношения между США и Косово «не висят на ниточке, которую легко перерезать», и что слухи о том, что отношения между Приштиной и Вашинтоном ухудшились, ложны.

В подтверждение своих слов политик заявил, что ни один из фондов, выделенных Корпорацией тысячелетия Косово на развитие энергетики, не уменьшился и не был заморожен, а он сам встречается с послом США каждую неделю, то есть 52 раза в году, что не похоже на ухудшение отношений.

Напомним, Косово получило приглашение на Саммит по демократии позже, чем другие страны, что создало повод для критики Курти внутри края.

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