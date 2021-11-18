Афины , , 20:51 — REGNUM Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас встретится со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом в 11:00 в пятницу, 19 ноября. Об этом говорится в сообщении МИД Греции.

После встречи двух министров в министерстве иностранных дел Греции состоится более широкая встреча, включающая делегации обеих сторон, за которой последуют совместные заявления для прессы.

Ожидается, что обсуждение будет сосредоточено на отличном уровне греко-французских двусторонних отношений, которые улучшились благодаря подписанию Соглашения о стратегическом партнерстве между Грецией и Францией. Также стороны обсудят события в Восточном Средиземноморье, кипрский вопрос, расширение сотрудничества по вопросам, представляющим общий интерес.