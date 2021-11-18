Приштина, , 20:54 — REGNUM В Косово 18 ноября в результате исследования 1498 образцов выявили 11 носителей коронавируса, признаны излечившимися 16 человек, за день не скончался ни один пациент с COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi со ссылкой на данные Института общественного здравоохранения Косово.

Приштина, Сельмани Arianselmani

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Всего в Косово с начала пандемии было выявлено 160 974 случая заражения, не считая сербского населения края, 157 605 пациентов излечились, 2980 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19, при этом уже три недели суточная смертность равна нулю.

Отмечается существенное снижение смертности и числа выявляемых новых носителей в крае. Число активных выявленных случаев заражения балансирует на одном уровне уже несколько недель и сейчас составляет 400.

Обе дозы вакцины от COVID-19 получили свыше 50% взрослого населения Косово — 753 440 человек, при этом произведено уже свыше 1 601 129 инъекций вакцины.

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