Афины , 18 ноября, 2021, 20:47 — ИА Регнум. Греческий национальный закон о климате имеет историческое значение, поскольку он определяет институциональную основу страны для постепенного сокращения выбросов парниковых газов в целях преодоления климатического кризиса и достижения климатической нейтральности к 2050 году. Об этом заявил министр окружающей среды и энергетики Греции Костас Скрекас 18 ноября на осуждении новой законодательной базы, которая послужит дорожной картой для перехода Греции к «зеленому» режиму в ближайшие годы.

Иван Шилов ИА REGNUM Климат

Как сказал Скрекас на брифинге для прессы, «мы хотим, чтобы Греция играла ключевую роль в усилиях по борьбе с климатическим кризисом». Министр добавил, что общественные консультации по законопроекту начнутся немедленно.

Скрекас также уточнил, что стоимость пакета соответствующих мер будет немедленно оценена путем пересмотра Национального плана по энергетике и климату. Он отметил, что проблемы с реализацией Закона о климате, с одной стороны, связаны с информированностью общества о последствиях изменения климата на национальном и европейском уровне, а с другой стороны, с обеспечением экономических и людских ресурсов для реализации амбициозных целей.