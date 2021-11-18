Бишкек, , 20:46 — REGNUM Жители Кадамжайского района Ошской области Киргизии жалуются в соцсетях на сотрудников энергетических компаний, которые ходят по частным домам и опечатывают электрические разъемы на обогревателях, кухонных плитах и других электроприборах.

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Кадамжайцы публикуют фотографии замотанных в пакеты и опломбированных вилок работающей на электричестве бытовой техники и сетуют на высокие цены на уголь и газ, отапливаться которыми многим из них оказалось не по карману.

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Распределительные энергокомпании действия своих сотрудников объяснили тем, что из-за превышения лимитов на потребление электричества они вынуждены проводить рейды в Баткенской и Ошской областях для обеспечения постоянного контроля за соблюдением технических условий и правил использования электроэнергии.

В то же время Национальный энергетический холдинг Киргизии утверждает, что «опломбирование нагревательных приборов в Кадамджайском районе было осуществлено у коммерческих потребителей, а не у бытовых абонентов, как указывается в соцсетях».

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