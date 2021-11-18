Триполи, 18 ноября, 2021, 20:45 — ИА Регнум. Спикер ливийского парламента Агила Салех и бывший глава МВД правительства национального согласия в Триполи Фатхи Башага объявили о регистрации своих кандидатур для участия в выборах президента Ливии, сообщает 18 ноября со ссылкой на Аl Jazeera и Аl Аrabiya.

Ливия

Агила Салех подал заявление на регистрацию 17 ноября. Выступив речью, он подчеркнул уважение к «конституционной декларации и независимости судебной власти», и отметил, что постарается «покончить с прошлым, положить конец конфликту, смотреть в будущее и достичь национального примирения, которое станет основой государственного строительства».

Стоит отметить, что Салех зарегистрировался на следующий день после регистрации его давнего союзника фельдмаршала Халифы Хафтара.

Фатхи Башага в ходе подготовки к этим выборам совершил ряд зарубежных поездок, ища поддержку в Европе и Египте, а также участвовал во внутренних пропагандистских кампаниях и собраниях племен.

Напомним, что ранее Высшей избирательной комиссией были зарегистрированы как кандидаты в президенты Ливии второй сын Муаммара КаддафиСейф аль-Ислам Каддафи и фельдмаршал Халифа Хафтар.

Выборы президента Ливии назначены на 24 декабря.