Архангельск, 18 ноября, 2021, 20:44 — ИА Регнум. В Архангельской области за восемь месяцев 2021 года средняя зарплата составила 58,7 тысяч рублей, что на 6,3% больше, чем годом ранее.

Ника Егорова Зарплата

«При этом в реальном исчислении (с учетом индекса потребительских цен) она увеличилась на 0,4%», — сообщили в ведомстве.

Напомним, цены на продовольствие в Архангельской области за девять месяцев 2021 года выросли на 5%.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин поручил повысить МРОТ на 8,6%.