Москва, , 20:47 — REGNUM Певица Наташа Королёва посетила концерт бывшего супруга, композитора Игоря Николаева, в концертном зале Crocus City Hall. Об этом 18 ноября пишет издание StarHit.

Наташа Королёва Koroleva.ru

Как отмечает СМИ, артистка подошла к сцене с букетом жёлтых тюльпанов, чтобы вручить их Николаеву. Затем она поднялась на сцену и предложила исполнить их совместный хит.

«Люди очень ждут песню «Жёлтые тюльпаны», — объяснила Королёва. Николаев согласился исполнить композицию с бывшей женой и сел за синтезатор, чтобы аккомпанировать ей.

ИА REGNUM напоминает, что Игорь Николаев и Наташа Королёва поженились в 1992 году. Их брак просуществовал девять лет.

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