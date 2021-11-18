Афины , 18 ноября, 2021, 20:43 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас, его кипрский коллега Никос Христодулидис, министр иностранных дел Египта Самех Шукри и министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан проведут четырехстороннюю встречу в Афинах в пятницу, 19 ноября. Об этом сообщает AMNA.

Парфенон, Афины

На встрече будут рассмотрены Кипрский вопрос, события в Восточном Средиземноморье, на Ближнем Востоке, в Ливии, Персидском заливе.

Ожидается также обсуждение сотрудничества в энергетическом секторе и международных проблем, таких как пандемия, миграция и изменение климата.