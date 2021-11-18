Вашингтон, 18 ноября, 2021, 20:41 — ИА Регнум. Студия Feral Interactive выпустит версию игры Alien: Isolation для устройств под управлением iOS и Android. Об этом 18 ноября сообщает портал Game Spot.

Цитата из к/ф «Чужой». Реж. Ридли Скотт. 1979. США — Великобритания Космонавт

Разработчики выложили в сеть трейлер, в котором демонстрируется мобильная версия Alien: Isolation. Они сообщили, что её релиз состоится 16 декабря 2021 года, в набор войдут основная игра и все семь дополнений (DLC).

Отмечается, что эта версия адаптирована под сенсорный экран, при этом она будет иметь поддержку геймпада. Feral Interactive заявила, что ей удалось без каких-либо компромиссов перенести игру на мобильные платформы.

Напомним, релиз оригинальной Alien: Isolation состоялся 6 октября 2014 года, в основу игры лёг научно-фантастический фильм «Чужой», который Ридли Скотт снял в 1979 году. На известном сайте Metacritic проект получил 81 балл (из 100) от критиков и 8,5 баллов (из 10) от рядовых пользователей.