Афины , , 20:41 — REGNUM Греция подтвердила 7317 новых случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения (EODY) вечером 18 ноября. Сутками ранее сообщалось про 6682 случая.

Коронавирус Сdc.gov

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С начала пандемии в Греции было подтверждено 861 117 случаев инфицирования.

Кроме того, за последние 24 часа зарегистрировано 63 случая смерти, в результате чего общее число жертв пандемии достигло 17 075 человек. Из них 95,3% имели основное заболевание и/или были в возрасте 70 лет и старше.

В общей сложности 556 пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких в больницах. Их средний возраст составляет 65 лет, и 84,7% из них имеют основное заболевание и/или находятся в возрасте 70 лет и старше.