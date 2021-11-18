Тамбов, 18 ноября, 2021, 20:39 — ИА Регнум. Тамбовская область станет пилотным регионом по внедрению усовершенствованной системы управления многоквартирными домами, разработанной Минстроем, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Максим Егоров

Данная информация была представлена сегодня, 18 ноября, на обучающем семинаре-совещании, посвященном стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ РФ до 2030 года (с прогнозом на период до 2035 года), которое провел в Москве вице-премьер Марат Хуснуллин. В нем принял участие временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров.

В обновленной системе управления многоквартирными жилыми домами будет задействована модель «регионального оператора по управлению жильем». Это управляющая организация, которая будет назначаться региональной властью по итогам конкурса на определенный пул многоквартирных домов. Цену за ее услуги также будет регулировать субъект. По мнению руководителя региона, такая модель позволит предъявлять к региональному оператору по управлению многоквартирными домами более серьезные требования, в том числе по соблюдению базовых значений кадровой и материально-технической обеспеченности.

«Модель будет способствовать развитию конкуренции. Ведь управляющие организации, не получившие статус регионального оператора, будут иметь меньше доверия со стороны собственников помещений. Региональный оператор решит проблему управления аварийными и расположенными на удаленных территориях многоквартирными домами», — подчеркнул Максим Егоров.

Врио главы Тамбовщины также считает целесообразным объединение государственного строительного и жилищного надзора в единый орган исполнительной власти.

«Такую схему мы планируем реализовать в Тамбовской области. Регион станет пилотной площадкой для внедрения предложенных мер, — сообщил Максим Егоров.

Руководитель региона также предложил внедрить единые стандарты деятельности по управлению и обслуживанию многоэтажек. Он высказал идеи по совершенствованию модели ценообразования в сфере управления жильем и содержания общего имущества, а также доработке процедуры конкурсного отбора управляющей организации и назначения временной управляющей организации в случае, если конкурс не состоялся. Кроме того, был сделан акцент на необходимости использования электронного голосования собственников помещений в многоквартирных домах.

Стратегия развития строительной отрасли и ЖКХ РФ до 2030 года, разработанная Минстроем России, направлена на обеспечение достижения к этому сроку национальных целей и стратегических задач, определенных указами президента РФ. Основные цели — повышение комфорта, качества и уровня жизни россиян; формирование высокотехнологичных, конкурентоспособных отраслей строительства и ЖКХ; минимизация негативного воздействия на окружающую среду.

До назначения врио главы администрации Тамбовской области указом главы государства Владимира Путина от 4 октября 2021 года Максим Егоров работал замглавы Минстроя РФ.