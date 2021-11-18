* талибами — запрещённая в России организация

Берлин, 18 ноября, 2021, 20:55 — ИА Регнум. *Талибы — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Впервые с момента прихода к власти талибов (организация, запрещённая на территории России) в Кабул прибыли высокопоставленные немецкие дипломаты. Об этом сообщило немецкое агентство Tagesschau 18 ноября.

Это был деликатный дипломатический шаг, однако он смог определить курс на будущие отношения Германии с новым афганским руководством. Впервые с тех пор, как исламисты отбили страну в середине августа, штурмовали президентский дворец и восстановили власть над Афганистаном после долгих лет войны, Германия отправила высокопоставленных дипломатов в столицу Афганистана.

Ключевым становится вопрос: как вести себя с высшим правительством, состоящим из бывших террористов и исламских фундаменталистов, которые находятся у власти только потому, что западный военно-политический альянс отозвал свой контингент из страны?

Этот вопрос также важен для правительства Германии, потому что в настоящее время миллионы людей в Афганистане зависят от продовольственной поддержки. Существует угроза голода. Из личного интереса Германия хочет помочь афганскому народу, чтобы избежать нелегальной миграции десятков тысяч людей на территорию Европейского союза.

В то же время власти ФРГ намерены перебросить в Германию бывших сотрудников Бундесвера, а также других немецких официальных лиц и их семьи. Федеральное правительство также настаивает на соблюдении прав человека в Афганистане, защите детей и женщин и их доступе к бесплатному образованию.

Согласно полученным данным, правительство Германии в настоящее время дало афганскому руководству обязательство: Берлин готов финансировать школы в Афганистане при условии, что девушки продолжат обучение в образовательных учреждениях. По мнению федерального правительства, старые учебные программы, которые действовали до прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), должны также оставаться в силе.