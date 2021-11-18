Нижний Новгород, , 20:34 — REGNUM Вероятность умереть от коронавируса у невакцинированного человека в 80 раз выше, чем у того, кто сделал прививку от этой болезни. Об этом сообщает министерство здравоохранения Нижегородской области.

Вакцинация от COVID-19 Липецкаяобласть.рф

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В ведомстве отмечают, что риск заражения коронавирусной инфекцией после вакцинации снижается в 9 раз. Таковы результаты эпидемиологических наблюдений в регионе.

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Также минздрав предупреждает о приближающемся начале пятой волны коронавируса в Нижегородской области.

В качестве аргумента в пользу этой версии, министерство приводит тот факт, что правительство Франции уже объявило о начале новой волны COVID-19 и, соответственно, до резкого роста заболеваемости в Нижегородской области и в целом по всей России остается совсем немного времени.

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