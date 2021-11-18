Берлин, , 21:00 — REGNUM 18 ноября Институт Роберта оха зарегистрировал 264 новых случая смертей от COVID-19 за последние сутки в Германии. Показатель заболеваемости за семь дней повысился до 336,9 случаев на 100 тысяч человек. Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL.

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Число новых заражений резко возросло и впервые за время пандемии перевалило за 65 000. Органы здравоохранения Германии ранее сообщили Институту Роберта Коха (RKI) о рекордном значении суточной заболеваемости по стране (65 371).

Согласно сообщению RKI, в стране также заметно повысился недельный средний показатель распространения коронавирусной инфекции. На утро 18 ноября он составил 336,9 случая на 100 тыс. населения, что является наивысшим значением с начала пандемии.

В общей сложности с момента начала пандемии в Германии выявлено 5 195 321 случай заражения коронавирусной инфекцией.