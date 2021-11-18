Берлин, , 20:53 — REGNUM Федеральное агентство занятости Германии оценило свои расходы в связи с пандемическим кризисом на сумму в 52 миллиарда евро. Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL 18 ноября.

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«24 миллиарда евро потрачено на пособия по краткосрочной работе, 18 миллиардов евро — на социальные пособия от краткосрочной работы и 10 миллиардов евро — на пособия по безработице в связи с пандемией», — заявила член правления федерального агентства Кристиана Шенефельд.

По словам Шенефельд, агентство почти полностью израсходовало свои резервы в размере 26 миллиардов евро. Она также отметила, что из данной суммы 24 миллиарда евро было внесено национальным правительством, остальные средства были профинансированы из бюджета.

Федеральное агентство предполагает, что для реализации целей на 2022 год потребуется около миллиарда федеральных грантов, поскольку бюджет ведомства почти полностью финансируется за счет поступлений от взносов.