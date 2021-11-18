Бишкек, , 20:32 — REGNUM За девять месяцев 2021 года микрокредитные организации выдали жителям Киргизии займы на общую сумму в 27,4 млрд сомов (около 23,5 млрд рублей), что на 17% больше показателя аналогичного периода 2020 года. Такие данные приводит национальный статистический комитет сегодня, 18 ноября.

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Количество получателей микрокредитов превысило 490 тысяч человек, но при этом за год их количество сократилась на 10%.

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Больше всего микрозаймов набрали жители Ошской области — 22,4% от общего объема, киргизской столицы — 17,8%, Чуйской области — 14,2% и Джалал-Абадской области — 14%.

Аналитики отмечают, что 8,9 млрд сомов (свыше 7,6 млрд рублей) или более 36% микрокредитов киргизстанцы позаимствовали на потребительские нужды. Это на почти на 2,4 млрд сомов (2 млрд рублей) или на 9,5 процентных пункта больше, чем в прошлом году.

Также около 30% микрозаймов направлено в сельское хозяйство, более 10% — в сферу торговли и общественного питания и около 9% — в строительство.

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