Салехард, 18 ноября, 2021, 20:31 — ИА Регнум. На Ямале впервые протестировали беспилотную доставку грузов. Дрон доставил посылки «Почты России» из Салехарда в Аксарку, об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Цитата из м/ф «Простоквашино». реж Владимир Попов. 1980. СССР Почта

«Каждое третье почтовое отделение на Ямале находится на труднодоступной территории. Поэтому мы заинтересованы в создании современной почтовой инфраструктуры и внедрении новых технологий», — заявил глава региона Дмитрий Артюхов.

Ямальский филиал «Почты России» объединяет три почтамта и 88 функциональных почтовых отделений, 29 из них — в труднодоступной местности. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и генеральный директор АО «Почта России» Максим Акимов договорились о развитии существующей почтовой сети в посёлках Ямала.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Гыданском полуострове ЯНАО, на Восточно-Мессояхском нефтегазоконденсатном месторождении впервые в России был испытан беспилотный вертолёт «Тайбер» KAGU-150, предназначенный для доставки тяжелых и негабаритных грузов в арктических условиях.