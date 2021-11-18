Берлин, , 20:56 — REGNUM Семь и десять — счастливые числа Корая Алдемира. Немецкий покерист сорвал джекпот на чемпионате мира по покеру, став третьим немцем-победителем в истории турнира. Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL 18 ноября.

За финальным столом 31-летний немец взял верх после 223 раздач против американца Джорджа Холмса, имея на руках парную десятку и семерку против королевской четы американского соперника.

Корай Алдемир выиграл чемпионат мира по покеру в Лас-Вегасе, при этом призовой фонд турнира составил восемь миллионов долларов. Помимо денежного приза, немец также получил украшенный бриллиантами браслет стоимостью около 450 000 евро.

Альдемир родился в Берлине в 1990 году и сейчас живет в австрийской столице Вене. Для 31-летнего игрока победа в Лас-Вегасе не была первой крупной денежной победой: за свою покерную карьеру он уже получил призовые в размере нескольких миллионов евро.

После Пиуса Хайнца (2011 год) и Хоссейна Энсана (2019 год) Альдемир стал третьим немецким победителем чемпионата мира по покеру.