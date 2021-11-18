Берлин, 18 ноября, 2021, 21:01 — ИА Регнум. Мюнхенский стартап по производству электромобилей Sono Motors успешно дебютировал на бирже Nasdaq. Акции закрылись 17 ноября с повышением цены на 155 процентов до 38,20 доллара, а рыночная стоимость производителя солнечных батарей теперь составляет 2,6 миллиарда долларов. Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL 18 ноября.

Компания намеревается использовать вырученные средства для продвижения разработки, подготовки к серийному производству и вывода на рынок электромобиля на солнечных батареях. Глава компании Лорин Хан заявил: «Мы решили сделать публичное размещение акций в США, потому что американские инвесторы очень заинтересованы в технологическом развитии компании».

По словам одного трейдера, компания Sono Motors зависит от свежего капитала. Он также отметил: «Без этих вложений она была бы неплатежеспособной в декабре, как неоднократно указывалось в проспекте эмиссии».

Sono Motors разработала автомобиль, оснащенный солнечными батареями и, таким образом, вырабатывающий часть необходимой электроэнергии самостоятельно. Поставка модели «Сион» запланирована не раньше первой половины 2023 года. Согласно проспекту эмиссии, к ноябрю было получено около 16 000 авансовых заказов и авансовых платежей на сумму более 40 миллионов евро.

«Сион» будет построен в Швеции, на территории бывшего автомобильного завода Saab в Тролльхеттане. Компания также планирует лицензировать свою солнечную технологию производителям автобусов, грузовиков, мобильных домов, поездов и лодок.

«Наша солнечная технология была разработана таким образом, чтобы ее можно было интегрировать в большое количество транспортных средств», — заявил руководитель Sono Лорин Хан.