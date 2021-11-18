Берлин, 18 ноября, 2021, 21:02 — ИА Регнум. 18 ноября генеральный адвокат Суда Европейского союза (ЕС) Кампос Санчес-Бордона в своей оценке подтвердил предыдущие постановления суда, согласно которым общее и неизбирательное хранение данных допускается только при наличии серьезной угрозы национальной безопасности. Об этом сообщило немецкое агентство DW.

Основанием для отчета послужили, среди прочего, судебные иски, поданные интернет-провайдерами SpaceNet и Telekom. Две немецкие компании выступают против требования хранить определенные данные с доступом для властей.

Закон о телекоммуникациях обязывает интернет-провайдеров и провайдеров телефонной связи записывать и сохранять такие данные, как IP-адреса и номера телефонов. Однако Федеральное сетевое агентство приостановило действие этого постановления в Германии в 2017 году — за несколько дней до его вступления в силу.

В 2014 году Европейский суд отклонил действовавшие до того момента правила хранения данных Германии как неприемлемые. Согласно решению, данные меры несовместимы с Хартией основных прав ЕС, в частности с основным правом на уважение частной жизни и защиту личных данных. В 2016 и 2020 годах Европейский суд вновь подтвердил, что сохранение данных является «серьезным вмешательством» в фундаментальные права.

Такие страны, как Франция, Бельгия и Великобритания, оказались лишенными важного инструмента борьбы с серьезной преступностью и терроризмом. Тем временем Германия просто-непросто изменила Закон о телекоммуникациях. В частности, была дополнительно ограничена продолжительность хранения и уточнены права доступа властей.

Генеральный адвокат признал усилия Германии по применению прецедентного права Европейского суда. Тем не менее, новые правила в стране все еще предусматривают общее и неизбирательное хранение большого количества данных о трафике и местоположении.