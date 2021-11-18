Берлин, , 21:03 — REGNUM 18 ноября разработчики вакцины Biontech Corona получили одну из самых важных наград в немецкой науке. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер наградил команду Озлема Тюречи и Угура Шахина премией будущего (Future Prize 2021). Об этом сообщило немецкое агентство DW.

С 1997 года федеральный президент вручает Немецкую премию будущего людям или группам за выдающиеся технические, инженерные или научные инновации. Награда за технологии и инновации составляет 250 000 евро.

В текущем году основателям майнцской компании Biontech Озлему Тюречи и Угуру Шахин, а также их сотрудникам Кристофу Хуберу и Каталин Карико посчастливилось стать обладателями премии Future Prize 2021.

Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что немецкой группе ученых удалось разработать вакцину против коронавируса в беспрецедентно короткие сроки. «Предпосылка для награды — это не только инновации: продукт также должен быть надлежащим образом разработан, чтобы быть востребованным на рынке», — отметил Штайнмайер.

Biontech является одной из первых компаний, разработавших вакцину против коронавируса вместе с американским фармацевтическим гигантом Pfizer. Создав вакцину на основе мРНК, компания из Майнца не только дала огромный импульс глобальной кампании вакцинации, но и открыла новую эру в медицине.