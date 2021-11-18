Берлин, , 21:32 — REGNUM 18 ноября постоянный комитет Германии по вакцинации (STIKO) рекомендовал делать бустерные прививки взрослой возрастной категории лиц. Об этом сообщило немецкое агентство DW.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: поиск лекарств и обязательная вакцинация — трансляция»

Комитет рекомендует уделять приоритетное внимание бустерным прививкам лицам с ослабленным иммунитетом, людям старше 70 лет, жителям и лицам, осуществляющим уход в домах престарелых, а также персоналу медицинских учреждений. Кроме того, беременные женщины после второго триместра также должны получить бустерные уколы.

Независимо от того, какая вакцина была введена ранее, вакцины с мРНК следует вводить в виде бустерных инъекций. В докладе STIKO отмечается, что бустерные уколы следует вводить через шесть месяцев после первой вакцинации. Однако этот срок может быть сокращен до пяти месяцев.

Комитет также настоятельно призывает всех ранее невакцинированных лиц воспользоваться предложением о вакцинации от COVID-19.

Цель введения бустерных прививок состоит в том, чтобы сократить случаи заражения и передачи инфекции, поскольку Германия борется с новой волной заболеваемости от смертельного вируса.