Берлин, , 21:33 — REGNUM В ответ на всплеск инфекций Бундестаг одобрил новое законодательство. Исполняющая обязанности канцлера Ангела Меркель намерена встретиться с лидерами государств, чтобы обсудить дальнейшие действия, поскольку пандемия угрожает выйти из-под контроля. Об этом сообщило немецкое агентство DW 18 ноября.

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18 ноября Бундестаг проголосовал за комплекс мер, предложенных партиями, которые сформируют следующее федеральное правительство. Парламентарии проголосовали за то, чтобы не продлевать «эпидемическую ситуацию, вызывающую национальную обеспокоенность» по истечении срока, запланированного на 25 ноября.

Режим эпидемической ситуации был введен в марте 2020 года в качестве правовой основы для федерального правительства Германии, позволяющей принимать общенациональные меры. Партии, которые должны сформировать следующее правительство, предложили новый свод нормативных актов, который все еще должен быть одобрен Бундесратом, верхней палатой парламента.

Планы включают обязательное ежедневное тестирование для сотрудников и посетителей домов престарелых, независимо от того, были ли они вакцинированы или нет.

Пакет мер также включает правило 3G, требующее предъявить доказательства полной вакцинации или выздоровления, а также действительный отрицательный тест на COVID-19 на рабочих местах и в общественном транспорте.

16 федеральных земель Германии могут также ввести местные защитные меры, включая ограничение или запрет развлекательных, культурных и спортивных мероприятий, запрет на посещение медицинских учреждений, продажу и публичное потребление алкоголя, а также закрытие университетов.

Меры не будут включать закрытие школ, общие ограничения на поездки или обязательную вакцинацию. Новое законодательство предусматривает введение строгих наказаний в виде лишения свободы на срок до пяти лет для лиц, подделывающих документы и сертификаты, связанные с коронавирусом.