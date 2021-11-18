Вашингтон, , 20:15 — REGNUM В сеть выложили видео, в котором сравнивается графика версий игры Halo Infinite. Ролик был опубликован 18 ноября на YouTube-канале портала Game Informer.

Halo Infinite 343 Industries

В начале видео журналисты показали разницу между графикой версий кат-сцены игры, которую студия 343 Industries показала в 2020 году. В нём также присутствуют записи из демоверсий. Авторы портала GamesRadar+ отметили, что версия игры 2021 года имеет более реалистичное освещение, а модели персонажей — большее количество деталей .

Напомним, релиз Halo Infinite состоится 8 декабря 2021 года. Многопользовательский компонент игры 343 Industries и Xbox запустили 15 ноября 2021-го, в 20-летнюю годовщину выхода Halo: Combat Evolved.

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