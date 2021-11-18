София, 18 ноября 2021, 20:14 — REGNUM Лидер одной из крупнейших болгарских партий ГЕРБ (Граждане за европейское развитие Болгарии), бывший премьер-министр страны Бойко Борисов официально отказался продолжать свою политическую деятельность. Об этом 18 ноября сообщило Радио Болгария.

Бойко Борисов
Бойко Борисов
European People's Party

По некоторым данным, вечером 18 ноября Борисов подал в секретариат Центральной избирательной комиссии Болгарии заявление о добровольном сложении потенциальных полномочий.

«Я найду применение своим силам в другой отрасли», — многозначительно заявил он. При этом никаких других комментарий и пояснений глава ГЕРБ не дал.

Напомним, в ходе выборов в болгарское Народное собрание (парламент) 14 ноября ГЕРБ в коалиции с правой структурой Союз демократических сил заняла второе место, уступив новой политической организации «Продолжаем перемены». Предполагается, что состав 47-го созыва парламента будет объявлен в течение ближайших нескольких дней.

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