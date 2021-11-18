Белград, 19 ноября, 2021, 00:06 — ИА Регнум. Давно наступило время для того, чтобы официальный Белград потребовал возвращения переговоров по Косово и Метохии под эгиду ООН. Об этом 18 ноября заявил заместитель председателя Сербской радикальной партии Александр Шешель.

Флаг Сербской радикальной партии

По словам Шешеля, единственная цель Евросоюза — добиться полноценного становления Косово как независимого государства, о чем свидетельствуют и последние заявления премьер-министра так называемого Косово Альбина Курти о том, что целью брюссельского диалога является «взаимное признание» Косово и Сербии.

«Все политические партии, независимо от того, являются ли они оппозиционными или нет, должны быть едиными по поводу того, что Сербии уже нечего делать на переговорах в Брюсселе и что нужно переместить переговорный процесс в ООН», — процитировало агентство «Бета» слова Шешеля.

Политик считает, что Сербия могла бы в рамках ООН рассчитывать на поддержку тех стран, которые уважают международное право и резолюцию 1244, прежде всего, России и Китая.

Напомним, ранее Курти заявил о том, что целью диалога о «нормализации отношений» между Белградом и Приштиной является «взаимное признание» и что Косово не может «признать» Сербию, пока она не изменит текст своей конституции, где Косово и Метохия упоминаются как неотъемлемая часть Сербии.