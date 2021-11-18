Мемфис, США, 18 ноября, 2021, 20:47 — ИА Регнум. Рэпера Young Dolph (настоящее имя — Адольф Торнтон) застрелили в Мемфисе (США). Об этом 18 ноября сообщает телеканал Fox 13.

Смерть

По данным СМИ, 17 ноября 2021 года музыкант пришёл в пекарню за печеньем. В этот момент к магазину подъехал неизвестный автомобиль — предположительно, из него был совершён выстрел.

Добавим, что Адольф Торнтон скончался в возрасте 36 лет. Ранее на него уже совершали покушение — в 2017 году в рэпера стреляли, после чего ему потребовалась операция.