София, 18 ноября, 2021, 20:09 — ИА Регнум. Официальная София обратилась к политикам, дипломатам и общественным деятелям Турции с призывом воздержаться от любых агитационных выступлений в преддверии второго тура президентских выборов в Болгарии. Об этом 18 ноября сообщила болгарская газета «Дума».

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Соответствующая позиция болгарской стороны прозвучала в ходе встречи в Софии секретаря МИД Болгарии Ивана Кондова с чрезвычайным и полномочным послом Турции Айлин Сикизкьёк.

Кондов «Анкара не должна призывать граждан Болгарии к голосованию за того или иного кандидата на пост болгарского президента. В противном случае потенциальные «агитаторы» будут высланы за пределы Республики Болгария».

Уточняется, что Сикизкьёк согласилась донести требование болгарской стороны до ведома правительства Турции.

Ранее представители некоторых турецких организаций Болгарии высказались в поддержку одного из претендентов на пост президента республики. При этом официальная Анкара отказалась от каких-либо комментариев на эту тему.

Второй тур выборов президента Болгарии назначен на 21 ноября. На финишный этап выборов вышли действующий глава болгарского государства Румен Радев и профессор Софийского университета Анастас Герджиков.

В течение ближайших трех дней в Болгарии разрешена активная политическая реклама, агитационные материалы будут распространяться до так называемого «Дня тишины» 20 ноября.