Лос-Анджелес, США, , 20:02 — REGNUM Дженнифер Лоуренс призналась, что ей было непросто сниматься с кольцом в носу в комедийном фильме-катастрофе «Не смотрите наверх». Об этом 18 ноября сообщает портал Screen Rant.

Дженнифер Лоуренс Tabercil

В очередном интервью актриса рассказала журналистам, что решила представить свою героиню как «жёсткую» женщину, которая носит кольцо в носу. Поскольку кольцо держалось при помощи магнита, «много-много раз» возникали ситуации, когда актриса «вдыхала» его и впоследствии «выплёвывала» прямо перед Леонардо Ди Каприо, который является её партнёром по фильму.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Netflix выпустил трейлер фильма «Не смотрите наверх», в котором кроме Лоурен и Ди Каприо снимаются Тимоти Шаламе,Дженнифер Лоуренс,Ариана Гранде,Кейт Бланшетт,Мэрил Стрип и другие известные актёры. Премьера состоится на Netflix 24 декабря 2021 года.

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