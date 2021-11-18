Москва, 18 ноября 2021, 20:01 — REGNUM Темпы индексации пенсий в России в 2022 году будут выше, как это практикуется с 2019 года, темпов инфляции, заявил 18 ноября президент страны Владимир Путин на совещании по социальным вопросам.
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Отметив, что в стране наблюдается существенный рост инфляции, глава государства заявил:
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