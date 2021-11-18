18 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

Артур Савин, , 22:28 — REGNUM Данные оперативного штаба, согласно которым Россия обновила максимум по летальным исходам среди пациентов с COVID-19 — за последние сутки подтверждено 1247 смертей, стали поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 18 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: поиск лекарств и обязательная вакцинация — трансляция»

«Ну, прививочники, объясните, как такое может быть? Привитых становится всё больше, но смертность при этом всё выше. Это же абсурд!» — считает Дмитрий Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что народ принял все ограничения, выставленные властями, ради того, чтобы коронавирус перестал так быстро распространяться и лишать жизни наших сограждан, но пока что мы не видим позитивных изменений.

«У нас же QR-коды везде требуют, и вакцинация вовсю проводится. Каким образом люди умирают? Ради чего это всё?» — задаётся вопросом Владимир Е.

Коронавирус Павел Соболев © ИА REGNUM

Некоторые комментаторы отмечают, что на данный момент с ростом числа вакцинированных растёт и число умирающих пациентов с COVID-19, что не может не вызывать тревогу среди граждан нашей страны.

«Я просто не понимаю. Привита уже огромная часть населения! Тогда почему растёт смертность? Кто-нибудь разумный может мне объяснить? Я считают, что прививки тут вообще ни при чём. Скорее всего, не оказывают помощь вовремя. Медицина на полном дне, вот люди и мрут как мухи», — предполагает Ирина К.

Часть людей считает, что такая негативная тенденция рано или поздно приведёт к сильному недовольству со стороны российского населения.

«Пока что попытки властей страны побороть рост смертности от COVID-19 не внушают уверенности, что был выбран верный курс. Если радикально в ближайшее время ничего не изменится, люди могут разочароваться», — предполагает Андрей У.

Коронавирус Павел Соболев © ИА REGNUM

Ряд пользователей указывает на то, что прошло слишком мало времени, чтобы массовая вакцинация могла в значительной степени повлиять на негативные последствия пандемии коронавируса.

«Мозг-то включите. Вирус не распространяется мгновенно. Поначалу и заболевших было сильно меньше. А чем больше проходит времени, тем больше заболеваний, тем больше, соответственно, и смертей. Или в вашем понимании вирус такой «хоба» и сразу всех заразил в одну секунду? Есть множество математических моделей, довольно наглядно показывающих зависимость распространения вируса от времени, с учётом его контагиозности, трансмиссивности и прочих параметров. Почитайте, это интересно. И все эти математические модели показывают одно и то же — чем больше проходит времени, тем больше заболевших и умерших, соответственно. Страны с поголовной вакцинацией с этим поспорили, у них смертность идёт на спад, а Россия последняя в очереди с обязательной вакцинацией. Неудивительно, что у нас такая смертность», — поделился своим мнением Павел А.

Тест на коронавирус Kolomnagrad.ru

Нашлись и те, кто убеждены, что в руководстве России не до конца понимают, как на самом деле следует бороться с распространением новой коронавирусной инфекции.

«Ситуация выглядит таким образом, что верить уже просто некому. Проще реально закупить гречки впрок и забаррикадироваться дома, ни с кем не общаться, никакой телевизор не смотреть. Везде сплошные противоречия, и никто ни за что не отвечает. В стране бардак!» — указывает Валерий В.

Напомним, 17 ноября оперативный штаб поделился информацией о том, что за последние сутки подтверждено 1247 смертей пациентов с COVID-19. В результате этого Россия вновь обновила максимум по летальным исходам от коронавируса.