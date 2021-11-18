18 ноября 2021 | Время чтения 7 мин

Нижегородские чиновники, испробовав метод кнута для привлечения граждан на вакцинация от коронавируса, решили использовать и своеобразный пряник. Можно спорить об эффективности такого подхода к рекламе прививок, но реакция местных жителей не заставила себя ждать.

Елена Зорина, , 23:04 — REGNUM Исчерпав все мыслимые и допустимые возможности привлечь граждан на вакцинацию против COVID-19, креативные нижегородские управленцы добрались до детских сказок, выпустив в свет современную и, по мнению создателей и вдохновителей-чиновников, актуальную для коронавирусной эпохи версию сказки Шарля Перро «Золушка». Не всей сказки, а только той части, где задавленная мачехой и сёстрами девушка собирается на бал. Видеоролик опубликовал на своей странице в социальной сети Центр управления регионом (ЦУР Нижегородской области).

Галерея QR-кодов Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Я очень хочу поехать на бал», — говорит Золушка и просительно протягивает руки к фее-крестной. «Конечно», — соглашается помочь волшебница и дает героине карету, кучера, платье и туфельки.

«Фея, а как же код?— Какой код?— QR-код… — Золушка грустно склонила голову. — Ну вот. Опять весь вечер картошку чистить».

Золушка-то, оказывается, не сделала прививку от коронавируса.

Дальше на экране появляются последовательно два призыва: «Спасайся» и «Прививайся».

Борис Анисфельд. Четыре всадника апокалипсиса. 1946

«В детских сказках, как известно, очень взрослая мораль!» — говорится в комментарии ЦУР к видеозаписи. Сообщается, что ролик является плодом совместного творчества ЦУР Нижегородской области, регионального министерства здравоохранения и Кукольного театра. По мнению создателей, именно такие «диалоги вели бы известные сказочные герои, окажись они в 2021 году».

«Серия 1. «Золушка». Продолжение следует…» — предупреждает ЦУР. То есть это не единственное творение, предполагается, вероятно, что нижегородцы с нетерпением будут ждать реформации других сказок, пьес, мюзиклов и опер.

Впрочем, пока нижегородцы инициативу встретили прохладно. В многочисленных нижегородских сообществах опубликованная видеозапись вызвала негативные эмоции.

«Ничего, кроме рвотного рефлекса!», «Как теперь это развидеть? Ребята, это позор!», «Какая гадость», «Было бы смешно, если бы не было так грустно», «Мерзость», «Не портите сказки», «Ну и бред», «Такую сказку испортили… и деньги отмыли», «Не остроумно, бездарно и просто ужасно», «Какой-то кошмар… Взяли и изуродовали детский спектакль».

Проверка QR-кодов у зрителей при входе театр Дарья Драй © ИА REGNUM

Кроме эстетического неприятия самого видео, множество нелицеприятных комментариев посыпалось в адрес минздрава Нижегородской области.

«Теперь нижегородский минздрав занялся написанием сказочек?» — поинтересовался Дима П.

«Минздраву заняться нечем больше! Лучше бы занялись делом! А то в поликлинику не дозвониться, врача не вызвать, приезжают через неделю ПЦР брать, когда все знают, что вирус только первые дни показывается, а после — его уже как и не было…» — возмутилась Анна Ш.

«Минздраву, видать, нечем заняться. У них одни сказки на уме», — поддержала Светлана У.

«Видимо, не всё так страшно, раз региональному минздраву совсем заняться нечем», — присоединилась Галина Б.

«Минздрав вроде лечением должен заниматься? Хотя да, лечат нас политики, мультики врачи делают», — отметила Светлана И.

«Минздраву больше некуда деньги тратить?!» — удивилась Александра К.

«По-моему, в минздраве головой поехали окончательно, раз занимаются сказками, а не своими прямыми обязанностями», — полагает Андрей Ш.

«Лучше бы работу поликлиник наладили», — посоветовала Ирина У.

Многие пользователи отметили, что ролик совершенно не стимулирует к вакцинации, а вызывает отторжение темы QR-кодов, напоминающей сюжет антиутопии, и всей массовой борьбы с коронавирусом.

«Ролик был создан как пропаганда вакцинации, но после просмотра я совсем не захотел вакцинироваться. Скорее, лишний раз поржал над идиотизмом введения QR-кодов», — высказался Сергей С.

«Я сделала прививку довольно давно, ещё не было очередей, по воле сердца и разума, так сказать. Получила мультипасс, потому что дочь участвовала в мероприятиях, посвящённых 800-летию. Вроде, живи и радуйся: код есть. И всё равно я чувствую себя обманутой и оплеванной», — написала Екатерина П.

Прививка от COVID-19 Дарья Драй © ИА REGNUM

«Сколько они тратят бабла на эту бездарную пиар-компанию, лучше бы муниципальный транспорт увеличили, чтоб люди как шпроты в банке не ездили и друг друга не заражали. Пользы для профилактики заболеваний было бы больше», — написала Оксана П.

«Ну ничего, что дороги никакие и транспорта нет, зато налоги потрачены креативно», — также прошелся по больной для нижегородцев теме Александр Б.

Досталось и Кукольному театру.

«Интересно: театр кукол действительно принимал участие в этом сумасшествии или монтаж?», «Кукольный театр после такой пропаганды меня разочаровал», «Написали «Кукольный театр», а по факту театр абсурда. С очень послушным, ручным директором и коллективом», «От работников культуры люди ждут совсем совсем другого. Пусть наши дети смотрят произведения сказочные, но честные, про свободную волю и сильных духом. А не эту ужасную пропаганду рабства и унижения народа».

Однако пользователи предложили массу вариантов развития этой сказки и подбросили новых идей минздраву.

«Не, не такая концовка должна быть. Золушка попала на бал без всяких кодов, по потом её вычислили, и она сбежала, потеряв туфельку, которую потом нашел принц. Затем он нашел и Золушку, но никому не сказал, что это красавица с бала, ведь принц не стукач», — продолжил новую версию Дмитрий П.

«И паспорт на бал не забудь, и маску», — напомнила Татьяна Р.

«А что, фея не могла QR-код наколдовать?» — удивилась Елена С.

«Общественность ждет сказ о нашпигованном Колобке и о самоизоляции Репки, которую несознательные антиваксеры пытались вытащить из домика, а также о привитой стрелой Ивана-царевича лягушке, превратившейся в принцессу», — поделился вариантами других сказок Александр Д.

«Хочу сказку «Русалочка — последствия вакцинации», — попросил Дмитрий Б.

«Ага, а жабы, значит, забрали Дюймовочку у матери, потому что мать была непривитая», — предложила свою сказку Анна В.

«А Кащей вакцинировался, и теперь он Бессмертный», — добавил Тимофей Б.

«В следующей серии будет история о Золушке, попавшей в СИЗО из-за несанкционированного прохода в торговый центр без заветного кода. «Опять 15 суток урны выскребать» — резюмирует она», — развил сказку Дмитрий Б.

«А потом она поехала и купила его (QR-код). И всё закончилось хорошо», — надеется Игорь К.

«На очереди Достоевский, «Преступление и наказание», убийство невакцинированной бабки», — предположил Кирилл Д.

Ряд нижегородцев удивился агрессии в комментариях, посчитав видеоролик вполне удачной шуткой.

«Неожиданный подход! Я улыбнулся. Откуда столько агрессии?», «Интересная инсценировка, показывающая важность QR-кодов», «Креативно и прикольно! Не слушайте никого», «А что, прикольно». «Хоть что-то без агрессивной подачи. Ну и креатив», «Креатив пишущих здесь комменты гораздо страшнее любого страшного ролика. Откуда столько агрессии?! Ну решили сделать агитационный ролик о вакцинации с помощью кукол, и что? Чувство юмора совсем отказывает уже?».

Проверка QR-кодов Дарья Драй © ИА REGNUM

Отметим, в социальных сетях ролик не стали публиковать ни минздрав Нижегородой области, ни его глава Давид Мелик-Гусейнов, ни нижегородский Кукольный театр. Наверное, предполагали, какую реакцию вызовет очередной виток пропаганды прививок. Зато на своих страницах ковидную «Золушку» опубликовали все районные крупные и небольшие библиотеки, Дома культуры и детского творчества.

Нижегородская «Золушка» — далеко не первый пример креативной агитации для категорически не желающих вакцинироваться граждан. Недавно эстрадная артистка Елена Воробей выступила с пародией на песню Ирины Аллегровой. В новой интерпретации припев песни звучит так: «Привит Андрей, привит Сергей, привит Ашот, и у него есть QR-код».

А пока напомним, в Нижегородской области должны вакцинироваться 80% сотрудников предприятий практически всех сфер. До настоящего момента, по данным минздрава, в регионе вакцинировались 1,429 млн жителей, из них 1,235 млн человек прошли полный курс вакцинации от COVID. Документ об обязательной вакцинации в регионе действует с 20 июня текущего года, сначала планировалось, что для достижения коллективного иммунитета прививку должны сделать 60% сотрудников, 8 октября главный санитарный врач Нижегородской области Наталья Кучеренко постановила расширить охват прививками от коронавируса до 80%. Через неделю министр здравоохранения радовался, что спрос на вакцины вырос на 203,4%. 27 октября на своей странице в instagram глава минздрава написал, что область побила суточный рекорд — за день прививки сделали почти 28 тыс. человек.

И еще одна деталь, выполнить требования постановления о вакцинации 80% работников в Нижегородской области должны были до 9 ноября. Но пока о выполнении плана никто из ответственных лиц не рапортовал, несмотря ни на каких «Золушек».