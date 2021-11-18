Вашингтон, 18 ноября, 2021, 20:46 — ИА Регнум. В Сети появился тизер сериала под названием «Пэм и Томми» (Pam & Tommy). Ролик доступен на YouTube-канале Hulu с 18 ноября.

Toglenn Памела Андерсон

В сериале будет рассказана история брака актрисы Памелы Андерсон и музыканта Томми Ли. В нём также затронут скандал, связанный с их интимным видео, украденным и переданным в прессу неизвестным человеком.

Добавим, что премьера «Пэм и Томми» состоится 2 февраля 2022 года в онлайн-кинотеатре Hulu. Главные роли в сериале сыграли Лили Джеймс и Себастиан Стэн.