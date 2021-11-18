Архангельск, 18 ноября, 2021, 19:47 — ИА Регнум. В Архангельской области хотят обеспечить сортировку и обработку 70% мусора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

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По данным ведомства, достичь этого показателя рассчитывают в том числе с помощью использования новых технологий на трех крупных пунктах сбора мусора — в Няндоме, Коряжме и Архангельске. Их строительство предусмотрено территориальной схемой обращения с ТКО.

«Строительство объектов сделает экономически выгодным приобретение более мощного, современного оборудования, использование технологий сортировки, в том числе с лазерными оптическими уловителями для автоматического разделения отходов», — сообщили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, из «мусорной» схемы Архангельской области исключили мусоросжигание, но не учли порядок введения раздельного сбора мусора.