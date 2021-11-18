Москва, , 19:42 — REGNUM Повысить до 13 890 рублей в месяц минимальный размер оплаты труда (МРОТ) поручил правительству президент России Владимир Путин 18 ноября на совещании по социальным вопросам.

Владимир Путин Kremlin.ru

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Отметив, что в российской Конституции указано, что МРОТ не может быть меньше прожиточного минимума, глава государства сказал, что в России вместе с индексацией размера прожиточного минимума нужно повысить и МРОТ.

Владимир Путин «В будущем году также на 8,6%, в абсолютных цифрах — примерно на 1 100 рублей. В итоге МРОТ в следующем году составит 13 890 рублей в месяц».

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