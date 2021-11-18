Кабул, , 19:38 — REGNUM Глава Минвуза Афганистана заявил, что причиной закрытия государственных вузов являются экономические проблемы правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает Ariana News.

Исполняющий обязанности министра высшего образования Маулави Абдул Баки Хаккани заявил на встрече с главой азиатского отделения Германского комитета по стратегическому развитию, что причиной закрытия государственных университетов стали экономические проблемы правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Хаккани поблагодарил правительство Германии за его стратегическое сотрудничество с афганскими университетами и добавил, что Министерство образования нуждается в краткосрочном и долгосрочном сотрудничестве с Германией.

Он также добавил, что завершение строительных проектов некоторых университетов, стандартизация Кабульского университета и укрепление онлайн-системы университетов являются одними из приоритетов и неотложных потребностей этого министерства.

Глава министерства высшего образования, говоря об открытии частных вузов, сказал, что причиной закрытия государственных вузов стали экономические проблемы.

На встрече глава отделения Германского комитета по стратегическому развитию в Хешматулла Мурад также сказал, что на следующей встрече они рассмотрят потребности Министерства высшего образования и обсудят меры по практической реализации этих планов.

«В ходе встречи г-н Оливер, советник Германского комитета по стратегическому развитию, заверил, что комитет продолжит сотрудничество с Министерством высшего образования», — говорится в сообщении.