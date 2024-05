Лондон, 18 ноября, 2021, 19:35 — ИА Регнум. Бывший участник знаменитой британской рок-группы Oasis Ноэль Галлахер побывал на презентации нового документального фильма «The Beatles: Get Back» и рассказал о том, какое влияние на Oasis оказало творчество «Ливерпульской четверки» в 1990-х годах. Об этом информирует портал Music News.

EMI The Beatles

«Когда Oasis только начинала существовать как группа, мы очень быстро росли, что нас даже сравнивали с The Beatles по масштабу и в музыкальном плане тоже. Это смущало, особенно, когда разговор доходил до них, потому что мы были не так хороши, как они», — говорит музыкант. Ноэл выступал на эксклюзивном предварительном показе нового документального фильма Питера Джексона «The Beatles: Get Back», в котором основное внимание было уделено записи последнего альбома группы «Let It Be». Фронтмен High Flying Birds также рассказал, что песни Beatles по-прежнему доминируют в его медиатеке и оказывают самое большое влияние на его собственные треки. «Они значат для меня все. В моей коллекции пластинок я не смогу найти группу, у которой могут лучше мелодии, чем у них. Их влияние абсолютно. Я не знаю никого, играющего на гитаре или пишущего песни, кто бы не ссылался на The Beatles как на источник вдохновения».

Каждая серия документального фильма будет показана на потоковом сервисе Disney+ в течение трех дней — 25, 26 и 27 ноября. Фильм считается наиболее достоверным взглядом, по мнению критиков, на то, как группа создала свою впечатляющую дискографию и такие песни, как «Yesterday», «Blackbird» и «Yellow Submarine».