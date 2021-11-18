Кабул, , 19:35 — REGNUM Бригада врачей из 16 человек, состоящая из мужчин и женщин, прибыла в Хост из Пакистана. Предполагается, что эти врачи будут лечить глазные болезни. Об это сообщает 8am.af.

Шабир Ахмад Османи, директор отдела информации и культуры провинции Хост, сообщил, что группа пробудет в Хосте три дня.

По его словам, после Хоста бригада врачей отправится в Кабул.

Он отметил, что врачи из Пакистана привезли медикаменты, и они бесплатно лечат пациентов с глазными болезнями.

Османи также сообщил, что пациенты, лечение которых невозможно в Хосте, будут перевезены в Пакистан.