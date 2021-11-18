Лос-Анджелес, США, , 19:33 — REGNUM Англоязычная версия южнокорейского фильма «Поезд в Пусан» про зомби-апокалипсис получила название. Об этом 18 ноября сообщает портал Screen Rant.

Зомби Цитата из тс Ходячие мертвецы. 2010. США

Картина будет называться «Последний поезд в Нью-Йорк», руководить её съёмками будет режиссёр Тимо Тьяджанто. Издание отметило, что пока не ясно, связано ли слово «последний» в названии фильма с апокалиптическим характером сюжета или указывает на то, что действие будет происходить ночью.

Отметим, что Тимо Тьяджанто сейчас также работает над проектом перезагрузки франшизы «В осаде», которым руководит Стивен Сигал. Премьера оригинальной южнокорейской ленты «Поезд в Пусан» состоялась в 2016 году на Каннском кинофестивале.

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