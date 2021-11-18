* запрещённая в России организация

Кабул, , 19:31 — REGNUM *"Талибан» — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Специальные посланники Германии и Нидерландов в Афганистане 18 ноября в Кабул для встречи с официальными лицами «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Абдуллой Абдуллой и Хамидом Карзаем. Об этом сообщает 8am.af.

Специальный представитель Германии Джаспер Вик и специальный представитель Нидерландов по Афганистану Эмлуди Бун, а также Маркус Путцель встретились с заместителями премьер-министра талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) муллой Абдул Гани Барадаром и муллой Абдул Саламом Ханафи и министром иностранных дел «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Амиром Ханом Моттаки. Они также посетили Абдуллу и Карзая.

По словам Энамуллы Самангани, заместителя официального представителя движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), мулла Барадар описал текущую ситуацию в стране и отметил:

«Заблокированные средства принадлежат народу Афганистана, и мы хотим, чтобы международное сообщество обратило внимание на экономическую ситуацию в Афганистане, в противном случае на ее негативные последствия скажутся на всех».

По словам Самангани, Абдул Салам Ханафи подчеркнул во время встречи, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не позволят никому представлять угрозу с территории Афганистана для региона и мира, и что они работают над предотвращением выращивания, незаконного оборота и переработки наркотиков.

Заместитель официального представителя «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также сообщил, что, по словам спецпосланника Германии, его страна будет поддерживать афганский народ, и что канцлер Германии заявила о «предоставлении нового, 600-миллионного, пакета помощи Афганистану».