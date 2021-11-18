Вашингтон, 18 ноября, 2021, 19:28 — ИА Регнум. Палата представителей Конгресса США начала процедуры осуждения и отстранения конгрессмена-республиканца Пола Госара от участия в работе комитетов и комиссий.

(сс) Tyler Merbler Сторонники Трампа у Капитолия

Об этом сообщает ИА Красная Весна со ссылкой на канал C-Span, транслировавший заседание.

Поводом для осуждения стал переделанный японский мультфильм, в котором герой с лицом Госара нападает на персонажей, которым приделаны лица демократов, включая нынешнего президента США Джо Байдена. Мультфильм перемежался с реальными видео потоков мигрантов на границе США и Мексики, а также надписями «наркотики», «преступление», «убийство» и «торговля людьми».

Видеоклип был осуждён как призывающий к физическому насилию над политиками.

После процедуры официального осуждения в Конгрессе, Госар, представляющий штат Аризона, будет лишен полномочий в комитетах Палаты представителей, включая комиссии по природным ресурсам и надзору.

Напомним, Пол Госар является одним из самых ярких и последовательных сторонников Трампа в Конгрессе США, до сих пор призывающий к аннулированию результатов президентских выборов.