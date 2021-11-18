* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Кабул, , 19:26 — REGNUM *ИГИЛ — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Спецпредставитель ООН по Афганистану на заседании Совета Безопасности ООН Дебора Лайонс предупреждает о «гуманитарной катастрофе», говоря, что «Вилаят Хорасан» (отделение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), действующее в Афганистане и в Пакистане) расширило свое влияние в Афганистане и теперь, похоже, «действует во всех 34 провинциях страны».

Дебора Лайонс заявила, что кампания «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «вызывает беспокойство» и больше сосредоточена на «внесудебных задержаниях и убийствах предполагаемых членов группировки».

«Убийство людей, подозреваемых в принадлежности к этой группе» — вот в чем проблема.

По словам спецпредставителя ООН, количество атак ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане увеличилось с 60 в 2020 году до 334 в этом году.

Она также предсказала, что, помимо кризиса безопасности, экономический кризис создаст очень тяжелые условия для афганского народа.