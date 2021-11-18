Ханты-Мансийск, , 19:25 — REGNUM В Югре полицейский уволен в связи с утратой доверия из-за несоблюдения антикоррупционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

Полиция Иван Шилов © ИА REGNUM

В ходе прокурорской проверки выявлены факты предоставления сотрудником полиции в течение нескольких лет заведомо недостоверных сведений о совместных доходах своих и жены.

Причём полицейскому было известно, что его супруга на протяжении длительного времени получала значительный доход без оформления трудовых отношений с одной из организаций. Но в справках о доходах, расходах, об имуществе, представленных должностным лицом, информация о реальных доходах жены не отражалась.

Также полицейский скрыл наличие совместных с супругой более 10 открытых счетов в банках, по которым имелось движение денежных средств.

За неисполнение антикоррупционного законодательства сотрудник полиции уволен со службы в органах внутренних дел в связи с утратой доверия.