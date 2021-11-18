Санкт-Петербург, 18 ноября, 2021, 19:30 — ИА Регнум. В Главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводят проверку по факту доставления несовершеннолетней девушки в отдел полиции. Об этом 18 ноября ИА REGNUM сообщил в пресс-службе Главка.

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По предварительным данным, 17 ноября в 14:30 мск на Гражданском проспекте сотрудник полиции остановил девушку за грубое нарушение правил дорожного движения, которое потенциально создало аварийную ситуацию. Полицейский представился и сообщил о том, что она нарушила ПДД и будет привлечена к административной ответственности. При этом нарушительница отказалась сообщить свои персональные данные и предъявить паспорт.

«В связи с этим, в соответствии с действующим законодательством, ей было предложено проехать в отдел полиции для установления личности и составления протокола. Она ответила отказом и оказала активное сопротивление сотрудникам полиции. На место происшествия подъехал гражданин, который оказался отцом девушки, и они оба были доставлены в отдел полиции», — пояснили в ГУ МВД.

В отделе было установлено, что девушка — несовершеннолетняя, и не является субъектом правонарушения. После профилактической беседы отец с дочерью были отпущены из отдела.

«Жалоб на действия сотрудников полиции не поступило, — подытожили в ведомстве. — В настоящее время изучаются все обстоятельства произошедшего».

Вместе с тем, в социальных сетях начала распространяться видеозапись на которой видно, как несколько сотрудников полиции под крики девушки пытаются усадить ее в машину для доставления в отдел.