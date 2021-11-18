Ярославль, 18 ноября, 2021, 21:01 — ИА Регнум. В Ярославском художественном музее открывается выставка картин Константина Коровина — классика русской живописи, одного из самых ярких отечественных живописцев рубежа XIX и ХХ веков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе музея.

Константин Коровин

В экспозиции будет представлено 33 полотна мастера из собрания Русского музея, в том числе лирические пейзажи, портреты, эскизы декораций к операм «Каменный гость», «Фауст», «Садко» и «Снегурочка».

Как отмечают в музее, экспозиция будет сопровождаться образовательными и культурными программами. Гости смогут посмотреть фильм «То было давно… там… в Охотино», посвященный жизни и творчеству художника. Посетить выставку можно будет с 26 ноября 2021 года по 8 марта 2022 года. Торжественное открытие состоится 25 ноября в 16 часов вечера.