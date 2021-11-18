Сыктывкар, , 19:10 — REGNUM Компания «Комиавиатранс», находящаяся в трудном финансовом положении, откажется от использования самолетов Embraer и АН-24. Вывести перевозчика из кризиса рассчитывают за счет вертолетных перевозок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Госсовета Коми, где прошло заседание по вопросам деятельности авиапредприятия.

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В настоящее время компания из-за долгов компания не может претендовать на господдержку и участвовать в тендерах. К тяжелому финансовому состоянию привел ряд причин. Это снижение доходов населения и спроса на перевозки, волатильность курса валют и пандемия коронавируса. Но главным фактором стала задолженность за взятые в лизинг самолеты Еmbraer — 43% от всех обязательств предприятия.

На начальном этапе выплаты должны были составить около 30 миллионов долларов. По итогам переговоров с лизингодателем сумму удалось снизить до 450 миллионов рублей. После ее погашения Еmbraer перейдут в собственность авиакомпании. Однако использовать их не будут, а выставят на продажу. От АН-24 также решено отказаться. Летать продолжат на самолетах L-410.

«Выйти на безубыточность «Комиавиатранс» планирует за счет развития вертолетных перевозок. Для этого постепенно отремонтируют имеющиеся и закупят новые машины», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин поручил минтрансу рассмотреть вопрос о поддержке авиакомпании «Комиавиатранс».