Рим, , 19:09 — REGNUM Вопрос введения комендантского часа для невакцинированных граждан рассматривается правительством Италии, заявил 18 ноября замглавы минздрава страны Пьерпаоло Силери.

Комендантский час Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом сообщает ИА Красная Весна со ссылкой на информагентство Telam.

Такое решение может быть принято, если число новых заражений коронавирусом продолжит расти.

«Комендантский час для невакцинированых — это не стратегия для всех случаев, но может рассматриваться в качестве меры для регионов, которые находятся в оранжевой зоне опасности или средне-высокого риска», — заявил Силери.

По его словам, в любом случае эпидемиологическая ситуация в Италии сейчас «под контролем». В Италии сейчас действует «зеленый пропуск», предъявление которого обязательно для всех работников как государственных, так и частных предприятий.

Напомним, на сегодняшний день в Италии привито от коронавируса 84,4% населения страны в возрасте старше 12 лет. Тем не менее, число новых заражений коронавирусом продолжает расти.

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