Москва, 18 ноября, 2021, 19:08 — ИА Регнум. В четверг, 18 ноября 2021 года Антон Демидов назначен исполняющим обязанности председателя Координационного совета «Молодой Гвардии Единой России». Соответствующее решение было принято на заседании Координационного Совета МГЕР.

«Волонтерская рота» Антон Демидов

Денис Давыдов сложил полномочия Председателя КС в связи с переходом на новое место работы.

Антон Демидов имеет многолетний опыт работы в общественно-политической сфере, на патриотическом и волонтерском направлении, а также в популяризации здорового образа жизни среди молодежи. В последние годы Антон Демидов возглавлял «Волонтерскую роту Боевого Братства», а в 2020 году стал руководителем проекта МГЕР «Мобилизация».

Денис Давыдов прошел путь от активиста МГЕР до руководителя организации. Под его руководством были реализованы линейки проектов агентства студенческих коммуникаций «Кампус», издана серия книг «Дневник Ветерана: непридуманная история войны», более 400 юных героев получили награды «Герой нашего времени», запущена и успешно продолжается волонтерская работа в рамках борьбы с пандемией COVID-19.

В ходе последней избирательной кампании 141 кандидат-молодогвардеец одержал победу на выборах различных уровней. На данный момент в Государственной Думе работают 15 депутатов, чей политический путь связан с «Молодой Гвардией Единой России».

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